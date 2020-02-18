وزير الصحة الفرنسي الجديد: هناك "خطر كبير" أن يتحول فيروس كورونا إلى وباء

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وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفر فيران، 18 سبتمبر 2018 في باريس.

قال وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفيه فيران الثلاثاء إن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول فيروس كورونا الجديد إلى وباء. وتولى فيران منصبه بعدما ترشحت وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان لرئاسة بلدية باريس لتخلف بذلك مرشح الحزب الحاكم بنجامان غريفو الذي انسحب على خلفية تداول مقطع فيديو جنسي.

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في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا على وقع انسحاب مرشح الحزب الحاكم بنجامان غريفو من انتخابات رئاسة بلدية باريس بسبب تداول مقطع فيديو جنسي، وإعلان وزيرة الصحة أنييس بوزان مرشحة جديدة للحزب الحاكم لتترك مكانها شاغرا، قدم الإثنين أوليفيه فيران، تصريحا بصفته وزيرا جديدا للصحة في فرنسا بشأن فيروس كورونا.

وكانت أنييس بوزان قد قدمت استقالتها لرئيس الوزراء إدوارد فيليب رسميا مساء الأحد. وفي اليوم نفسه أعلن قصر الإليزيه اسم وزير الصحة الجديد أوليفيه فيران.

وزير الصحة الفرنسي الجديد يعتبر كورونا "خطرا كبيرا"

وصرح فيران الثلاثاء بشأن فيروس كورونا الذي يشغل حاليا الرأي العام العالمي، قائلا إن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى وباء.

وأضاف فيران لإذاعة فرانس أنفو ردا على سؤال عن إمكانية تحول فيروس كورونا إلى وباء "هذا افتراض عملي وخطر كبير".

وأضاف أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي.

وكانت فرنسا قد أعلنت السبت تسجيل أول حالة وفاة على أراضيها لمصاب بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بسائح صيني عمره 80 عاما. وأشارت وزيرة الصحة الفرنسية حينها إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب