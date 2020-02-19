العراق: علاوي يعلن عن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الأربعاء إنه اختار وزراء حكومته التي ستقتصر على المستقلين، وبدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية. وتعهد علاوي أن أول إجراء لهذه الحكومة في حال فوزها بالثقة سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين ومحاسبة الجناة.

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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الأربعاء أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية" داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.



وفي خطاب بثه التلفزيون قال علاوي إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.



كما تعهد علاوي بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.





فرانس24/ رويترز