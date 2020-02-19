الولايات المتحدة: واشنطن تشدد القيود على وسائل الإعلام الصينية وبكين تندد بالقرار

قررت الولايات المتحدة الثلاثاء معاملة وسائل الإعلام الصينية على أنها بعثات دبلوماسية أجنبية، ما يتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسسات، متهمة إياها بممارسة الدعاية لبكين. ونددت الصين بهذا القرار، إذ عبر الناطق باسم الخارجية الصينية "عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذا القرار.

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أعلنت الخارجية الأمريكية الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستُعامل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أنّها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتّهمة من جانب مسؤولين أمريكيين بممارسة دعاية لبكين.



وقالت الخارجية الأمريكية إنّ خمس وسائل إعلام صينية حكومية، في مقدّمتها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي إن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.



لكنّ الوزارة شددت على أن الإجراءات الجديدة لن تقيّد بتاتا ممارسة هذه الوسائل عملها الإعلامي في الولايات المتحدة.



وأوضح مسؤولون في الوزارة أنّ الوسائل الإعلامية الخمس أُبلغت بالقرار صباح الثلاثاء، مشيرين إلى أنّ ما دفع بواشنطن إلى هذا الإجراء هو تشديد بكين قبضتها على وسائل الإعلام بصورة متزايدة منذ تولّي الرئيس شي جينبينغ منصبه في 2013.



بكين تندد بالقرار



ونددت بكين الأربعاء بقرار واشنطن، معتبرة أنه "غير مقبول وغير منطقي".



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي إن: "الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة، لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله"، محذرا "نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة".



وقال الناطق باسم الخارجية الصينية "نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة"، مؤكدا أن وسائل الإعلام الصينية لطالما أدت عملها "بموجب مبادئ الموضوعية والنزاهة والدقة والحقيقة".

فرانس24/ أ ف ب