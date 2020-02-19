دورة دبي: بليشكوفا وموغوروسا إلى ربع النهائي وجابر تهدر فرصة الاطاحة بهاليب

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دبي (أ ف ب)

بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا والإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفتان ثانية وتاسعة على التوالي الدور ربع النهائي لدورة دبي الدولية في كرة المضرب، بفوز الأولى على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و6-2، والثانية على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-5 و4-6 و6-4 الأربعاء في الدور الثاني.

وأهدرت التونسية أنس جابر فرصة ثمينة للحاق بهما بخروجها على يد الرومانية سيمونا هاليب الأولى في مباراة مثيرة، أرسلت فيها جابر مرتين لحسم نتيجتها في صالحها في المجموعة الثالثة، وأنقذت ثلاث كرات كانت ستخرجها خالية الوفاض في الشوط الفاصل قبل أن تستسلم في الرابعة.

في المباراة الأولى، احتاجت بليشكوفا الى 67 دقيقة لحسم المواجهة الخامسة بينها وبين منافستها الفرنسية محققة الفوز الثالث في ثاني مباراة بينهما هذا العام بعد الاولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي عندما حسمتها 6-1 و7-5.

وقالت بليشكوفا "مواجهتها دائما صعبة. لقد واجهتها في أستراليا، لذلك كنت أعرف ما يجب علي توقعه منها"، مضيفة "لم ألعب بشكل مذهل ولكني لم أستسلم على الرغم من بعض الأخطاء".

وتابعت "لقد كان الفوز سهلا شيئا ما مقارنة مع المباريات القوية التي خضناها سابقا".

وتلتقي بليشكوفا في الدور ربع النهائي مع الكازخستانية ايلينا ريباكينا التي تغلبت على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-3 و6-3.

وكانت ريباكينا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الثلاثاء بفوزها على بطلة أستراليا المفتوحة الأميركية صوفيا كينن 6-7 (2-7) و6-3 و6-3 في الدور الأول.

وشهدت منافسات الثلاثاء ثلاث مفاجآت، ففضلا عن خروج كينن، ودعت السويسرية بيليندا بينسيتش الرابعة وحاملة اللقب والروسية إيلينا سفيتولينا الثالثة، الأولى على يد الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و1-6 و1-6، والثانية على يد الأميركية جينيفر برادي 2-6 و1-6.

- معاناة موغوروسا -

وفي الثانية، عانت موغوروسا لتخطي عقبة كودرميتوفا 7-5 و4-6 و6-4 في أول مواجهة بينهما.

وكسبت موغوروسا، وصيفة استراليا المفتوحة الشهر الماضي، المجموعة الاولى بصعوبة 7-5، وخسرت الثانية 4-6، قبل أن ترد بالنتيجة ذاتها في الثالثة لتحسم المباراة في ساعتين و25 دقيقة.

وقالت موغوروسا التي بلغت ربع النهائي عامي 2015 و 2018 "هناك الكثير من الأشياء التي كان بإمكاني القيام بها بشكل أفضل. لكنني متحمسة لأنني أعطيت نفسي فرصة أخرى لأكون في ربع النهائي".

وأضافت "أنا سعيدة لأنني نجحت في الفوز في هاتين المباراتين الصعبتين" في إشارة إلى فوزها على البلجيكية كيم كلايسترز العائدة من الاعتزال 6-2 و7-6 (8-6) الإثنين في الدور الأول وحرمت منافستها المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من تحقيق عودة إيجابية الى ملاعب الكرة الصفراء التي غابت منها العام 2012.

وتابعت "بصراحة، الفارق كان ضئيلا جدا جدا، وأنا سعيدة بمواصلة مشواري".

وتلتقي موغوروسا في الدور المقبل مع برادي الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و6-4 و6-1.

وكانت موغوروسا المتوجة بلقبين كبيرين (رولان غاروس الفرنسية 2016 وويمبلدون الإنكليزية 2017)، خسرت الشهر الماضي المباراة النهائية لبطولة أستراليا أمام كينن (21 عاما) التي أحرزت باكورة ألقابها في بطولات الغراند سلام.

- جابر تودع برأس مرفوعة -

وودعت جابر الدور الثاني برأس مرفوعة بعدما قدمت مباراة كبيرة أمام هاليب بطلة 2015، وكانت قاب قوسين أو أدنى من حسمها في صالحها خصوصا في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وضربت جابر المصنفة 45 عالميا والتي تغلبت على الأميركية أليسون ريسك 7-6 (7-3) 1-6 و6-2 في الدور الأول، بقوة في المجموعة الأولى وكسبتها بسهولة 6-1 في 25 دقيقة، لكن هاليب التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار بليشكوفا وصيفتها عام 2015، ردت التحية في الثانية 6-2 لكن في 34 دقيقة.

وواصلت هاليب تألقها في المجموعة الثالثة وتقدمت 4-1، لكن جابر نجحت في كسب ثلاثة أشواط متتالية مدركة التعادل 4-4. وتبادلت اللاعبتان كسب الإرسال ليستمر التعادل 5-5 قبل أن تنجح التونسية في كسر إرسال الرومانية في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5 والإرسال بحوزتها في الشوط الثاني عشر لحسم المباراة في صالحها.

لكن هاليب نجحت في رد التحية كاسرة ارسال جابر وفارضة الاحتكام الى شوط فاصل وجدت نفسها خلاله متقدمة 6-3 وبحوزتها ثلاث كرات لحسم النتيجة، بيد أن جابر كسبت 4 نقاط متتالية لتقلب الطاولة على هاليب وتصبح على بعد نقطة واحدة من كسب المباراة (7-6)، إلا أنها فشلت في مسعاها أمام إصرار كبير من الرومانية التي كسبت ثلاث نقاط متتالية وكسبت الشوط الفاصل 9-7 وبالتالي المجموعة الثالثة في 60 دقيقة والمباراة في ساعتين.

وكانت المباراة الثانية بين هاليب وجابر بعد الاولى في الدور الأول من دورة بكين عام 2018 عندما تقدمت جابر 6-1 في الأولى قبل أن تضطر هاليب إلى الانسحاب بسبب الاصابة.

وقالت هاليب "كانت مباراة صعبة، (جابر) تلعب جيدا كما كان الأمر خلال مواجهتي لها في الصين، وكنت محظوظة للفوز عليها اليوم".

وأضافت "كانت مباراة اليوم الاولى منذ فترة طويلة، بذلت كل ما في وسعي ولم استسلم في اي كرة وانا فخورة بالتأهل لأنه من الصعب دائما الفوز بالمباراة الاولى في أي دورة".

وعلى غرار مباراتها الأولى أمام ريسك، حظيت جابر بتشجيع كبير في دبي حيث تمضي فترات طويلة لاسيما من أجل التدريب، وعلقت هاليب على التشجيعات قائلة "تشجيعات الجمهور كانت مثل مباراة كرة قدم، لم أشهد ذلك من قبل وعموما اشكر كل من جاء للتشجيع".

وبخصوص مباراتها المقبلة ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة والفائزة على البلجيكية إليز ميرتنز 6-4 و6-3، قالت هاليب "يجب ان اكون قوية غدا والعب كرة المضرب التي اعرفها لمواصلة المشوار".

وأصبحت جابر الشهر الماضي أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة كبرى، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل ان تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي توجت باللقب على حساب موغوروسا.

وبلغت ربع النهائي أيضا الكرواتية بترا مارتيتش الثامنة بفوزها على التشيكية باربورا ستريتشوفا 6-3 و6-3، لتضرب موعدا مع الإستونية أنيت كونتافيت أو بافليوتشنكوفا.

© 2020 AFP