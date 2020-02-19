دوري أبطال أوروبا: بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد يحققان الخطوة الأولى نحو ربع النهائي

تعثر باريس سان جرمان مساء الثلاثاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف واحد. كما واجه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب نفس المصير أمام أتلتيكو مدريد الذي انتصر عليه بهدف يتيم في العاصمة الإسبانية.

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لم يتمكن نادي باريس سان جرمان مساء الثلاثاء من تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار أمام مضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وخرج النادي الباريسي منهزما من هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد بفضل ثنائية للظاهرة الجديدة في الدوري الألماني الشاب النرويجي إرلينغ هالاند.



ولم تصب هذه النتيجة في مصلحة النادي الباريسي، الذي يحاول فك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنكليزي تواليا.



وفي المقابل يتطلع دورتموند، وصيف نسخة العام 2013 عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ، للإطاحة بفريق مدربه السابق توماس توخل الذي أشرف على دورتموند بين 2015 و2017.



حامل اللقب ليفربول يسقط على أرض أتلتيكو مدريد



وأسقط أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب 1-صفر، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



على ملعب "واندا متروبوليتانو" حيث توّج ليفربول بنهائي الموسم الماضي أمام مواطنه توتنهام، سجل ساوول نيغيز هدف الفوز باكرا في الدقيقة الرابعة، ليفرض مباراة صعبة على متصدر الدوري الإنكليزي في ملعب "أنفيلد" في 11 آذار/مارس.



ودخل ليفربول، بطل العالم للأندية، المباراة مرشحا في ظل هيمنته الصارخة في الدوري الإنكليزي واقترابه من التتويج للمرة الأولى في ثلاثة عقود، إذ يتقدم مانشستر سيتي حامل اللقب بـ25 نقطة.



في المقابل، كان أنصار أتلتيكو يأملون في فوز مستبعد نظرا لموسمه المتواضع.





فرانس24/أ ف ب