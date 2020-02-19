دوري أبطال أوروبا: دورتموند يحظى بأفضلية "نفسية" على سان جرمان (فاتسكه)

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

رأى الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الالماني هانز-يواكيم فاتسكه ان فريقه يحظى بأفضلية نفسية على باريس سان جرمان الفرنسي، بعد فوزه عليه 2-1 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وضرب لاعب دورتموند الشاب النروجي ارلينغ هالاند بقوة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" عندما سجل ثنائية منحت فريقه الفوز، رافعا رصيده الى عشرة اهداف في المسابقة بالتساوي مع المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني.

وبرغم امتلاك بطل فرنسا امثال البرازيلي نيمار والشاب كيليان مبابي على ارضه في مباراة الاياب في 11 اذار/مارس المقبل، يرى فاتسكه ان دورتموند يملك افضلية نفسية، نظرا لسعي سان جرمان بقوة لتفادي خروجه من ثمن النهائي للموسم الرابع تواليا.

قال مشيرا إلى خروج سان جرمان امام مانشستر يونايتد الموسم الماضي برغم فوزه ذهابا 2-صفر في ارض الفريق الانكليزي "لديهم صدمة مانشستر يونايتد. بالنسبة اليهم سينهار العالم اذا تعرضوا للاقصاء. اعتقد اننا نملك افضلية نفسية".

ويتألق هالاند (19 عاما) بشكل كبر مع فريقه الجديد بعد انتقاله من سالزبورغ النمسوي مقابل 20 مليون يورو، وقد سجل له 11 هدفا في 7 مباريات في مختلف المسابقات.

© 2020 AFP