دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يحقق أول انتصار على ناد انكليزي في أرض توتنهام

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لندن (أ ف ب)

خرج لايبزيغ الالماني بفوز من مواجهته الاولى أمام ناد انكليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما تغلب على مضيفه توتنهام، وصيف بطل الموسم الماضي، 1-صفر الأربعاء في لندن في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل الدولي الالماني تيمو فيرنر هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيغ في المسابقة القارية الاسمى بعد موسم ما قبل الماضي، والاولى له في الادوار الاقصائية.

وكان لايبزيغ تحت اشراف المدرب يوليان ناغلسمان الذي استلم المهام مطلع الموسم، الطرف الافضل في الشوط الاول حيث وصل استحواذه للكرة الى نسبة 63% معتمدا على التمريرات القصيرة المتقنة، فيما تأثر توتنهام بغياب مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بسبب كسر في الذراع اليمنى، سيضطره للخضوع لعملية جراحية والابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة حيث اعتبر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أن موسمه انتهى.

وشكل غيابه ضربة قاسية لتوتنهام، اذ تزامن مع تواصل غياب المهاجم هاري كاين ولاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو منذ أسابيع، والمتوقع ان يستمر حتى نيسان/أبريل.

وأشرك مورينيو الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو (23 عاما) في التشكيلة الاساسية بدلا من سون، علما بأن سبيرز حول عقد اعارته من ريال بيتيس الاسباني في بداية الموسم الى عقد دائم في سوق الانتقالات الشتوية.

وقام لايبزيغ، ثاني ترتيب الدوري الالماني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ، بانطلاقة صاروخية للمباراة عندما هدد التشيكي باتريك شيك، المعار من روما الإيطالي، المرمى بعد 26 ثانية فقط حين سدد كرة من على مشارف المنطقة مرت بجانب القائم الايسر، قبل أن ترتطم كرة الاسباني أنخيلينيو، المعار من مانشستر سيتي الانكليزي منذ أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، بالقائم الآخر بعد أقل من دقيقة.

لم يتأخر سبيرز للرد عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين بعد أن وصلته الكرة من لو سيلسو، الا ان الحارس المجري بيتر غولاتشي تألق في التصدي للمحاولة (8).

وكان فيرنر قريبا من افتتاح التسجيل من تسديدة قريبة لولا تألق الحارس الفرنسي هوغو لوريس (36).

ودخل توتنهام الى الشوط الثاني بعزم أكبر وكان البرازيلي لوكاس مورا قاب قوسين من افتتاح التسجيل بعد عرضية من العاجي سيرج اورييه عن الجهة اليمنى الى باب المرمى تصدى لها الحارس غولاتشي ببراعة (48).

وسجل فيرنر، ثاني ترتيب هدافي البوندسليغا (20 خلف مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 23)، الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء تحصل عليها النمسوي كونراد لايمر اثر عرقلة من الويلزي بن يفيس، أسكنها الدولي الألماني على يمين لوريس (58).

وهد لو سلسو، أفضل لاعبي أصحاب الارض، مجددا مرمى غولاتشي من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة (61).

واقترب الضيوف من تسجيل هدفهم الثاني بعد هجمة مرتدة متقنة على الجهة اليسرى من أنخلينيو الذي مرر الكرة الى منتصف المنطقة، فموهها فيرنر لتصل الى لايمر الذي سددها نحو المرمى الا ان لوريس كان على الموعد وأنقذ مرماه (62).

وأثبت غولاتشي علو كعبه مجددا عندما تصدى لضربتين حرتين متقنتين للو سيلسو (73) والبديل الارجنتيني ايريك لاميلا (86).

وواصل سبيرز ضغطه في الدقائق الاخيرة وكان قريبا من ادراك التعادل الا ان رأسية مورا مرت فوق العارضة (89) ليخرج خالي الوفاض قبل لقاء الاياب في العاشر من آذار/مارس المقبل في ألمانيا.

© 2020 AFP