دوري ابطال اوروبا: ولادة عملاق يدعى إرلينغ هالاند

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

"انسوا نيمار!، انسوا مبابي!، العملاق يدعى ارلينغ هالاند (19 عاما). بهذا العنوان العريض خرجت صحيفة "بيلد:" الالمانية الواسعة الانتشار للتحدث عن الظاهرة النروجي.

كانت الانظار مسلطة خلال المواجهة بين بوروسيا دورتموند الالماني وباريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا، على نجمي فريق العاصمة الفرنسية البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، لكن هالاند خطف الاضواء منهما بتسجيله هدفي فريقه الذي خرج فائزا قبل مباراة الاياب بعد ثلاثة اسابيع.

وجاء الهدف الاول من مسافة قريبة (69)، اما الثاني فكان قمة في الروعة عندما وصلته الكرة امامية خارج المنطقة فاطلقها صاروخية عجز حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس عن التصدي لها (77).

اما صحيفة "كيكر" الرياضية فخرجت بعنوان "ساعة المجد لهالاند"، التي اشارت الى انه وعلى الرغم من بلوغه التاسعة عشرة من عمره فقط، فقد سحب البساط من تحت اقدام نيمار ومبابي.

ولم تقتصر الاشادة بالنجم النروجي الصاعد الذي انتقل الى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي قادما من سالزبورغ النمسوي على الصحف الالمانية بل تخطتها الى الدول الاوروبي الاخرى.

وعلقت "ذا غارديان" على تألق هالاند بقولها "في الموسم الثالث من مشروع باريس، كانت كل الظروف مهيأة لكي يكون نيمار نجم الاحتفال في دوري ابطال اوروبا، كان متوقعا ان يطبع هذه الامسية ببصمته الخاصة، لكن في الوقت الحالي لا احد يستطيع ايقاف زحف ارلينغ هالاند".

-"لاعب من المريخ"-

اما اسبانيا التي كالت المديح لنجميها الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على مدى عقد بكامله، فلم تتردد بالاشادة بالظاهرة الجديدة حيث قالت صحيفة "اس" "ثمة موهوب جديد في دوري ابطال اوروبا: لننحني امام هالاند وثنائيته المدهشة".

واضافت "جلس ارلينغ هالاند على مائدة مبابي وكسرها الى نصفين. هذا الشاب لا حدود له".

اما صحيفة "ليكيب" الفرنسية فاعتبرت ان "ظهور الموهبة الكبيرة لهالاند مخيفة".

في المقابل، رأت "كورييري ديللو سبورت" الايطالية "لاعبا قادما من المريخ" يمتلك "قوة (كريستيان) فييري، هدوء (فيليبو) اينزاغي والبنية الجسدية (لوكا) لتوني".

ولم تأت ثنائية هالاند في مرمى سان جرمان، وهي الاولى له في الادوار الاقصائية من المسابقة القارية من العدم، لانه رفع رصيده فيها الى 10 اهداف بعد ان سجل ثمانية اهداف مدافعا عن الوان ريد بول سالزبورغ النمسوي في دور المجموعات، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وضرب هالاند بقوة منذ انتقاله الى صفوف دورتموند الشهر الماضي، فقد سجل ثمانية اهداف في خمس مباريات في دوري بوندسليغا بينها ثلاثية بعد نزوله احتياطيا في اول مباراة رسمية له مع دورتموند.

واشاد به مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل بعد مباراة الثلاثاء بقوله "انه وحش، يملك حضورا بدنيا هائلا وحيوية مدهشة".

ويعتبر هالاند عملاقا بكل ما للكلمة من معنى (94ر1 م) لكنه يملك فنيات عالية، يتحرك جيدا ويتمتع بسرعة كبيرة حتى ان شبكة "سكاي ايطاليا" رصدت بانه ركض 60 مترا في 64ر6 ثوان، اي بفارق 3 اعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي.

هذا الصفات تجعل منه محاربا من الدرجة الاولى وتجسد عقلية الفايكينغز وهو اللقب الذي يطلق على شعب بلاده.

ويقول عنه مدربه في دورتموند السويسري لوسيان فافر "يملك ذهنية رائعة. عندما يهدر فرصة في التمارين، يشد شعره!" قبل ان يضيف "تسجيل هدفين في مرمى سان جرمان، امر لا بأس به على الاطلاق".

© 2020 AFP