رئيس مانشستر سيتي يندد بإجرءات "سياسية" أكثر منها قضائية

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لندن (أ ف ب)

أكد الاسباني فيران سوريانو رئيس نادي مانشستر سيتي أن الاتهامات الموجهة الى بطل الدوري الإنكليزي من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بخصوص انتهاكات اللعب المالي النظيف، هي "ببساطة غير صحيحة"، منددا بإجراءات ذات طابع "سياسي" أكثر منه قضائي.

وأعلن الاتحاد القاري (ويفا) الجمعة استبعاد بطل انكلترا في الموسمين الماضيين عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف" بين عامي 2012 و2016، اضافة لتغريمه 30 مليون يورو، في قرار سارع سيتي لتأكيد استئنافه أمام "كاس".

وقال سوريانو في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الاربعاء إن "هذه الادعاءات غير صحيحة، إنها ببساطة غير صحيحة"، وذلك بعد أن شكك بموضوعية لجنة الرقابة المالية للاندية، معتبرا أن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية".

واتُهم سيتي بالمبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية لإخفاء ضخ الاموال من قبل المالك الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتجنب خلل كبير في الحسابات بين 2012 و2016.

وكشفت صحفية "دير شبيغل" الالمانية الواسعة الانتشار أولا عن هذه المسألة باستنادها على رسائل البريد الالكتروني تم الكشف عنها بعدما ورد اسم النادي الإنكليزي ضمن تسريات "فوتبول ليكس".

الا ان سوريانو أكد أن "المالك لم يضخ أموالا لم يصرح عنها بشكل منتظم".

كما دافع الاسباني عن الاسلوب الاستفزازي للبيان الذي صدر عن النادي الجمعة للاعلان عن اعتزامه التقدم باستئناف.

وجاء في البيان أن النادي "مستاء ولكن غير مفاجأ من هذا الحكم المجحف" وسيلجأ "إلى حكم محايد" من خلال بدء اجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية "في أقرب فرصة ممكنة".

وقال سوريانو "لقد تعاونا من خلال تقديم العديد من الوثائق التي تثبت بشكل قاطع أن هذه الاتهامات غير صحيحة (...) ولكن في نهاية المطاف، تعتمد لجنة الرقابة المالية للاندية بشكل أكبر على رسائل مسروقة في البريد الالكتروني وخارج السياق"، متابعا "من الطبيعي أن نشعر بما نشعر به".

وأمل سوريانو أن تحل هذه المسألة "قبل بداية فصل الصيف"، معتبرا أنه وبانتظار ذلك، سنعمل كالمعتاد"، مؤكدا أن مواطنه المدرب بيب غوارديولا والذي تجمعه به صداقة قديمة واللاعبين "هادئون ومركزون" على أهداف الموسم، لا سيما مواجهة ريال مدريد الاسباني الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قبل ذلك، يستضيف سيتي ثاني الدوري بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، وست هام يونايتد لاحقا اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين، قبل أن يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين.

© 2020 AFP