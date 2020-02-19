ريبورتاج: بعد أن اجتاحت شرق أفريقيا.. أسراب الجراد الصحراوي في طريقها إلى جنوب السودان

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تهدد أسراب الجراد عددا من البلدان الواقعة في شرق أفريقيا، حيث وصلت أسراب الجراد الصحراوي إلى كينيا وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال وأوغندا وتنزانيا وهي الآن في طريقها إلى جنوب السودان عبر الحدود الأوغندية. وقد يكون ذلك أمرا كارثيا بالنسبة إلى جنوب السودان، حيث يخيم خطر المجاعة على نحو ستين في المئة من السكان بسبب عوامل متراكمة مثل الحرب والجفاف والفيضانات. تقرير شيرين منيب وإليانور فانيل.