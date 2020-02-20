ألمانيا: النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في هجومي فرانكفورت

تدخلت النيابة العامة الألمانية المختصة في الإرهاب على خط الهجومين اللذين استهدفا مساء الأربعاء مقهيين للنارجيلة قرب فرانكفورت. وأودى الهجومان بحياة تسعة أشخاص على الأقل. ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب"، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق. وقالت الشرطة في وقت مبكر من صباح الخميس أنها عثرت على المشتبه بتنفيذ الهجومين "جثة هامدة في منزله".

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قال متحدث مقرب من التحقيق الجاري حول الهجومين الداميين قرب فرانكفورت وسط ألمانيا إن النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في عمليتي إطلاق النار الداميتين، اللتين أسفرتا عن تسعة قتلى مساء الأربعاء قرب فرانكفورت. ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب"، وفق نفس المتحدث.



وحسب مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو في حين أعلنت الشرطة نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي أنها عثرت على "المنفّذ المحتمل" للجريمة في شقة مع جثة شخص آخر.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر أنّه "تم العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. وعثرت قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة على جثة أخرى فيما يتواصل التحقيق. وحالياً ليس هناك أي مؤشر على وجود منفّذين آخرين" للهجوم.

وعثر المحققون أيضا على سيارة المشتبه به التي كانت تحتوي على ذخائر. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن منفذ الهجومين ألماني وكان يحمل رخصة صيد.

فرانس 24/ أ ف ب