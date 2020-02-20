ألمانيا: ميركل تقول إن منفذ هجومي هاناو "له دوافع عنصرية ومعادية للأجانب"

قالت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل الخميس في كلمة لها حول هجومي هاناو قرب فرانكفورت، الذي قتل فيه تسعة أشخاص على الأقل، إن الجاني "له دوافع عنصرية ومعادية للأجانب". وأضافت أن "العنصرية سم، الكراهية سم وهذا السم موجود في مجتمعنا وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم". وأكدت على حماية السلطات حقوق جميع الأفراد الذين يعيشون في بلادها، وأنها ضد أولئك الذين يحاولون "تقسيم ألمانيا بكل قوتنا".

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عبرت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل عن تعاطفها مع عائلات ضحايا الهجومين على مقهيين قرب فرانكفورت، مقدمة تعازيها لها.



وأكدت ميركل أن منفذ الاعتداء "له دوافع عنصرية ومعادية للأجانب وضد الأشخاص من ديانة أخرى".



واعتبرت ميركل "العنصرية سما موجودا داخل مجتمعنا، وكان له تداعيات كثيرة عليه".

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وأكد في خطاب لها على خلفية هذا الاعتداء الدامي الذي أودى بحياة تسعة أشخاص على الأقل، أن "السلطات تدافع عن حقوق كل فرد يعيش في بلدنا"، موضحة: "نحن لا نقوم بالفصل بين المواطنين بسبب أصولهم أو دياناتهم".





كما لفتت في آخر كلمتها إلى عمل السلطات لمحاربة من يحاولون زرع التفرقة وسط المجتمع الألماني. وقالت ميركل بهذا الخصوص: "نحن ضد أولئك الذين يحاولون تقسيم ألمانيا بكل قوتنا".

هذا، وتدخلت النيابة العامة الألمانية المختصة في الإرهاب على خط الهجومين. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أفادت نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق أنه يُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو "كراهية الأجانب".

فرانس 24