الرئيس تبون يؤكد استعداد الجزائر للعب دور الوساطة في النزاع الليبي

عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت الخميس، عن استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا في حال حصولها "على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة"، وأضاف "نحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع".

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت الخميس، أن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.



وقال تبون للصحيفة "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع، لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية".



وبعد نحو تسعة أعوام من الإطاحة بحكم معمر القذافي على أيدي مقاتلين مدعومين بضربات جوية من حلف شمال الأطلسي، لا تزال ليبيا بدون سلطة مركزية تعترف بها كل الأطراف الليبية.



وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا الأربعاء الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) العاصمة طرابلس.



فرانس24/ أ ف ب