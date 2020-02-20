الكأس السوبر المصرية: الزمالك يتوج بطلا على حساب الاهلي بركلات الترجيح

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ابوظبي (أ ف ب)

توج الزمالك بطلا للكأس السوبر المصرية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي الاهلي بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر) الخميس على استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

وحقق الزمالك بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على حساب الاهلي بعد عام 2017 علما بان الاخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.

تسيد الاهلي اغلب فترات الشوط الاول بفضل هدوء وتركيز وجماعية لاعبيه والضغط الهجومي المبكر على دفاع الزمالك الذي عاب لاعبوه التوتر الزائد واللعب الفردي ما اثر على الاداء وتعددت التمريرات الخاطئة.

وكاد النيجيري جونيور أجاي مهاجم الاهلي يضع فريق في المقدمة مستفيدا من خطأ محمد عبد الشافي في التمرير فسدد كرة انقذها محمد ابو جبل بقدمه ترتد للانغولي جيرالدو يسددها بجوار القائم الايسر (4).

وكانت اول فرصة حقيقية للزمالك عندما سدد مصطفى محمد كرة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى محمد الشناوي (9).

اول تدخل لتقنية الفيديو "فار" كان في الدقيقة 13 بإلغاء هدف جيرالدو بداعي تسلل حسين الشحات، ثم علت رأسية جيرالدو العارضة (19).

واصل الاهلي ضغطه الهجومي سعيا لهدف التقدم واجهه تحسن نسبي في اداء لاعبي الزمالك في وسط الملعب.

وسدد التونسي فرجاني ساسي كرة قوية تصدى لها الشناوي (64) ورد محمد هاني بتسديدة بجوار القائم الايسر (65).

مع مرور الوقت يغلب على اداء الفريقين الحذر الدفاعي خوفا من هدف يمنح اللقب لاحدهما ، الى ان تنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعه واخفق المغربي اشرف بن شرقي، في حين سجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي، واخفق محمد هاني والسنغالي اليو بادجي.

وشهدت نهاية المباراة مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

© 2020 AFP