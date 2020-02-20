بريطانيا: عملية طعن تسفر عن إصابة رجل في أحد مساجد لندن وتوقيف مشتبه به

أسفر هجوم بواسطة سلاح أبيض في المسجد المركزي في لندن الخميس عن إصابة شخص، هو إمام المسجد. ووفق ما أفادت الشرطة فإن مشتبها به في الحادثة قد تم اعتقاله.

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قالت الشرطة البريطانية إن رجلا اعتقل بعد هجوم بواسطة سلاح أبيض في المسجد المركزي في لندن الخميس ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص. ووفق الشرطة فإنه تم اعتقال "رجل في المكان يشتبه في أنه حاول القتل" مضيفة أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما أصيب خلال الحادث في المسجد الكبير قرب ريجنت بارك بوسط لندن.

وتابعت الشرطة أن حياة المصاب ليست في خطر. وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة عند الساعة 15:10 ت غ. ولم تحدد الشرطة ما إذا كان الأمر يتعلق بجريمة ذات طبيعة إرهابية، مشيرة إلى أن "التحقيق مستمر".



ونشر أحد رواد الإنترنت صورا يظهر فيها رجل طريح الأرض تحت سيطرة شرطيين. وقال إن الضحية هو مؤذن المسجد.



وروى هذا الشخص الذي قال إن اسمه مرشد "دخل إرهابي أبيض البشرة وهو يركض مسجد ريجنت بارك أثناء صلاة العصر اليوم وطعن المؤذن في العنق". وتابع "الأمر رهيب جدا. (ما عاد) أي مسلم آمنا في مكان عبادته".

فرانس24/ أ ف ب