دورة دبي: هاليب الى نصف النهائي

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دبي (أ ف ب)

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى الدور نصف النهائي من دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية ارينا سابالنكا بثلاث مجموعات 3-6 و6-2 و6-2 الخميس.

وثأرت هاليب بالتالي لخسارتها امام سابالنكا في دورة اديلاييد الاسترالية الشهر الماضي لتبلغ نصف نهائي دورة دبي للمرة الاولى منذ عام 2015.

وقالت هاليب "اعتقد باني بدأت العب بطريقة جيدة اعتبارا من المجموعة الثانية ووجدت ايقاعي بعدها".

واضافت "من الصعب دائما مواجهتها فهي قوية وتسدد الكرات بقوة ايضا وبالتالي كان يتعين علي اللعب بسرعة اكبر".

وتلتقي هاليب في نصف النهائي الاميركية جنيفر برايدي الفائزة على الاسبانية غاربيني موغوروسا وصيفة استراليا المفتوحة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وحذت حذوها الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على الاستونية انيت كونتافيت 7-6 (7-4) و6-1، وستلتقي الكازاخستانية ايلينا ريباكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية 7-6 (7-1) و6-3.

© 2020 AFP