رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة يتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت

في خطوة ستنهي حربا استمرت نحو ست سنوات، أعلن زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس جنوب السودان سالفا كير سيسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية السبت. وقال كير إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار.

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توصل رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار الخميس إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة السبت، في خطوة تأخرت كثيرا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.



وعقب اجتماع بين الرجلين قال مشار"لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 شباط/فبراير. ولا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل في أن نحلها جميعها". فيما أكد كير من جانبه أن الرجلين اتفقا على الانضمام معا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة، في تجربة انتهت في مرتين سابقتين بكارثة.



وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في كانون الأول/ديسمبر 2013، بعد عامين من استقلال البلاد.

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وصرح كير "بوصفي رئيسا، سأعين نواباً لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح غد (الجمعة) وسأحل الحكومة اليوم وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 شباط/فبراير". مضيفا "هذه تغييرات ستجلب السلام".وقال كير إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار. وتابع "لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة".ودعا نحو 190 ألف شخص يعيشون تحت حماية الأمم المتحدة في مدن خيام في العاصمة وأرجاء البلاد - والذين يعيش كثيرون منهم فيها منذ سنوات عديدة - إلى "الخروج لأن فجر السلام قد بزغ".