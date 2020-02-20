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شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

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شركة الطيران المصرية
شركة الطيران المصرية © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

قررت شركة "مصر للطيران" استئناف رحلاتها من وإلى الصين بدءا من الأسبوع المقبل. وكانت الشركة علقت رحلاتها نحو هذا البلد بسبب تفشي فيروس كورونا في أوائل فبراير/ شباط.

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أعلنت شركة "مصر للطيران" في بيان الخميس أنها ستستأنف بعض الرحلات من وإلى الصين بدءا من الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة قد علقت جميع رحلاتها إلى الصين في أوائل فبراير/ شباط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان "قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس".

وقالت السلطات الصينية الخميس في حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا، إن عدد الوفيات جراء هذا الوباء بلغت 2118. وارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة تسجيل وفيات جديدة في مقاطعة هوباي التي تعد بؤرة الوباء.

وفي اليابان، أعلنت وسائل الإعلام المحلية أن مسنين، رجل وامرأة، أصيبا بكورونا أثناء وجودهما على ظهر السفينة التي أخضعتها السلطات اليابانية للحجر الصحي منذ أسابيع، توفيا بسبب الفيروس.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

 

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