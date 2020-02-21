الدوري الالماني: الياباني كامادا يريد فك صيامه عن التهديف محليا بعد ثلاثية في يوروبا ليغ

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فرانكفورت (أ ف ب)

يأمل لاعب الوسط الياباني دايشي كامادا في فك صيامه عن التهديف محليا في صفوف فريقه اينتراخت فرانكفورت بعد ان سجل ثلاثية في مدى 40 دقيقة في مرمى سالزبورغ النمسوي ليقود فريقه الى فوز ساحق 4-1 في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

وفشل كامادا في تسجيل اي هدف في 17 مباراة خاضها في صفوف فريقه في دوري بوندسليغا، لكنه رفع رصيده من الاهداف على الصعيد القاري الى ستة اهداف هذا الموسم سجلها جميعها في مبارياته الثلاث الاخيرة ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين.

وابدى كامادا تصميمه على فك نحسه محليا عندما يستضيف فرانكفورت اونيون برلين الاثنين وقال في هذا الصدد "الان اريد تسجيل هدف في البوندسليغا. انا سعيد جدا بالاهداف الثلاثة لكني سعيد اكثر لاني ساعدت الفريق في تحقيق الفوز. الجميع كان على الموعد ولعبنا بطريقة جيدا فعلا".

وسجل كامادا اول اهدافه في مرمى سالزبورغ بعد مرور 12 دقيقة، ثم قام بمجهود فردي رائع مراوغا اكثر من لاعب من منتصف الملعب ليسجل الهدف الثاني قبل ان يضيف الثالث من كرة رأسية. كما ساهم في التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الرابع لفريقه بواسطة فيليب كوستيتش.

وبات كامادا ثالث افضل ياباني من الناحية التهديفية في المسابقات الاوروبية بعد شينجي كاغاوا مع بوروسيا دورتموند الالماني ومانشستر يونايتد، وتاكومي مينامينو مع سالزبورغ النمسوي وليفربول الانكليزي.

واشاد به مواطنه وزميله في فرانكفورت ماكوتو هاسيبي بقوله "لعب دايشي كامادا بشكل رائع".

وكان لساح حال حارس مرمى الفريق كيفن تراب مماثلا بقوله "يسجل كامادا عددا كبيرا من الاهداف في التمارين اكثر منه في المباريات. هدفه لاثاني تحديدا في مرمى سالزبورغ كان رائعا".

© 2020 AFP