الدوري الاميركي للمحترفين: باكس يواصل سطوته على بيستونز

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل ميلووكي باكس سطوته على ديترويت بيستونز بتحقيق فوزه الحادي عشر عليه تواليا 126-106 بفضل 33 نقطة و16 متابعة لعملاقه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد توقف بضعة ايام افساحا في المجال امام اقامة مباراة "اول ستار".

واضاف كريس ميدلتون 28 نقطة و8 متابعات في سلة فريقه السابق ليحقق ميلووكي باكس صاحب افضل سجل في الدوري حاليا (47 انتصارا مقابل 8 هزائم) فوزه الخامس عشر في مبارياته ال17 الاخيرة.

وحقق باكس بالتالي فوزه الثالث هذا الموسم على بيستونز علما بانه اخرجه من الدور الاول في البلاي اوف بفوز نظيف الموسم الماضي.

ويلتقي الفريقان مجددا في ديترويت في 23 اذار/مارس المقبل.

وحسم ميلووكي النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الاول عندما تقدم على منافسه بفارق 29 نقطة (70-41) بينها 19 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة ليانيس الذي غاب عن اخر مباراتين لفريقه بعد ان وضعت زوجته مولودهما الاول.

في المقابل، سجل تراي يانغ احد لاعبي مباراة "اول ستار" رقما قياسيا شخصيا من النقاط بلغ 50 ليقود فريقه اتلانتا هوكس للفوز على ميامي هيت 129-114.

وبات يانغ رابع اصغر لاعب يسجل 50 نقطة بعد ليبروس جيمس، ديفين بوكر وبراندون جينينغز.

وسبق ليانغ ان سجل 49 نقطة مرتين، لكنه نجح في تسجيل من رمية حرة قبل نهاية المباراة بثانيتين ليحطم رقمه القياسي. كما انها المرة الاولى التي يسجل فيها احد لاعبي هوكس 50 نقطة منذ تشرين لاثاني/نوفمبر 2011.

اما افضل مسجل في صفوف ميامي هيت فكان بام اديبايو مع 28 نقطة و19 متابعة علما بان فريقه خسر خمس من مباريات الست الاخيرة.

وتالق الكاميروني جويل امبييد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وقاده الى الفوز على بروكلين نتس 112-104 بعد التمديد بتسجيله 39 نقطة مع 16 متابعة.

وتلقى نتس نبأ سيئا اذ سيغيب نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه.

وساهم النجمان جيمس هاردن وراسل وستبروك بنسبة كبيرة في فوز هيوستن روكتس على غولدن ستايت ووريرز 135-105، فسجل الاول 29 نقطة والثاني 21 نقطة واضاف كل منها 10 تمريرات حاسمة.

لكن وستبروك طرد في الربع الاخير لتوجيهه كوعا باتجاه داميون لي.

© 2020 AFP