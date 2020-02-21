الرياض تعترض صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية (التحالف)

إعلان اقرأ المزيد

الرياض (أ ف ب)

أعلنت الرياض فجر الجمعة أنّ قواتها الجوية "اعترضت ودمّرت" صواريخ بالستية أطلقها المتمرّدون الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للتحالف العسكري الذي تقوده المملكة ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن إنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمّر صواريخ بالستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة".

وقال المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم (00,00 ت غ) اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدّد على أنّ "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ممّا يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

واتّهم المتحدّث المتمرّدين الحوثيين باستخدام صنعاء "مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.

وفي آذار/مارس 2015 تدخّل التحالف في النزاع الدائر في اليمن لدعم الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي وحكومته، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وترى الأمم المتحدة أنّ الازمة الانسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.

© 2020 AFP