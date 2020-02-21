الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر المصرية إثر فوزه على الأهلي بركلات الترجيح

أحرز نادي الزمالك كأس السوبر المصرية مساء الجمعة إثر تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. وهو اللقب الثاني للزمالك في غضون ستة أيام، حيث نال الفريق في 14 من الشهر الحالي لقب السوبر الإفريقية إثر تغلبه على الترجي التونسي في الدوحة.

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توج الزمالك بطلا للكأس السوبر المصرية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي صفر-صفر) الخميس على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمام 33790 ألف متفرج في مباراة كان نجمها حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتي جزاء.



ونجح الحارس البالغ من العمر 31 عاما في التصدي لركلتي محمد هاني والسنغالي إليو بادجي بعدما كان التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي سجلوا للأهلي، في حين سجل للزمالك محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأهدر المغربي أشرف بن شرقي.



وقال أبوجبل (31 عاما) المنتقل إلى الزمالك في يوليو/ تموز 2019 "فرحتي كبيرة لأننا نلنا اللقب في أول مباراة لي ضد الأهلي، وذلك كان حافزا لي لأقود فريقي للفوز".



وتابع "الفوز بالسوبر وعلى الأهلي سيكون أكبر حافز لي لاستمرار التألق مع الزمالك".



وحقق الزمالك بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني على حساب الأهلي بعد عام 2017 علما بأن الأخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.



وهو التتويج الثاني للزمالك في غضون ستة أيام، حيث حاز لقب كأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي 3-1 في 14 الحالي في الدوحة.





فرانس24/ أ ف ب