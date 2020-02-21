السعودية: قوات الدفاع الجوية تعترض صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون نحو أراضيها

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية فجر الجمعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون نحو أراضيها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي. واتّهم المتحدّث الحوثيين باستخدام صنعاء "مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.

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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فجر الجمعة إن القوات الجوية السعودية "اعترضت ودمرت" صواريخ بالستية، أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للتحالف العسكري الذي تقوده المملكة ضدّ الحوثيين في اليمن إنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمّر صواريخ بالستية أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة".



وقال المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في البيان إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم (00,00 ت غ) اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".



وإذ لم يوضح المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها، شدّد على أنّ "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ممّا يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".



واتّهم المتحدّث الحوثيين باستخدام صنعاء "مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.



وفي آذار/مارس 2015 تدخّل التحالف في النزاع الدائر في اليمن لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومته، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء.



وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وترى الأمم المتحدة أنّ الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.



فرانس24/ أ ف ب