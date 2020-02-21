الفنزويلية روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي للوثبة الثلاثية داخل قاعة في مدريد

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس الجمعة الرقم القياسي العالمي في مسابقة الوثبة الثلاثية داخل قاعة بتسجيلها 15,43 م في لقاء مدريد الدولي لألعاب القوى.

وحققت روخاس الرقم القياسي العالمي الجديد في محاولتها السادسة ماحية الرقم السابق الذي كان بحوزة الروسية تاتيانا ليبيديفا وهو 15,36 وسجلته قبل 16 عاما وتحديدا في السادس من آذار/مارس 2004 في بودابست.

وحققت روخاس الرقم القياسي الجديد قبل خمسة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو (من 24 تموز/يوليو الى 9 آب/أغسطس).

واقتربت روخاس التي تخطت حاجز 15 مترا للمرة الاولى في بطولة كبيرة، من الرقم القياسي العالمي في الهواء الطلق حيث كانت على بعد سبعة سنتيمترات من رقم الأوكرانية إينيسا كرافيتس (15,50 م) والمسجل في 10 آب/أغسطس 1995 في مدينة غوتبروغ السويدية.

وقالت روخاس في تصريح للتلفزيون الفنزويلي "طوكيو تنتظرنا بعد فترة قصيرة. سنواصل التدريبات ونحافظ على التركيز".

وتألقت روخاس التي يشرف على تدريبها الأسطورة الكوبية السابقة في الوثب الطويل إيفان بيدروسو، بشكل كبير في لقاء مدريد وتفوقت بشكل صارخ على منافساتها على الرغم من ثلاث محاولات فاشلة.

وحلت صديقتها في التدريبات الكوبية لياداغميس بوفيا ثانية مسجلة 14,52، فيما جاءت البرتغالية باتريشيا مامونا ثالثة (14,28 م).

ولفتت روخاس الانظار بقوة في العامين الاخيرين ونجحت في الظفر باللقب العالمي في مونديال لندن في السابع من آب/أغسطس 2017، وهو الأول بالنسبة لفنزويلا في ألعاب القوى، عندما سجلت 14,91 م، بفارق سنتيمترين أمام الكولومبية كاترين إيبارغورين.

وتوجت بعدها باللقب العالمي داخل قاعة في برمنغهام (إنكلترا) عام 2018 بقفزها 14,63 م، ثم احتفظت باللقب العالمي في الهواء الطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مونديال الدوحة بتسجيلها 15,37 م.

© 2020 AFP