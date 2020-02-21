انتهاء قمة دول الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على الموازنة

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بروكسل (أ ف ب)

أخفقت الدول الأوروبية ال27 بالتوصل إلى اتفاق الجمعة حول موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة، وذلك بعد قمة استمرت يومين في بروكسل، وفق عدد من القادة الأوروبيين.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحافيين بعد انتهاء القمة إن خلافات "كبيرة لا تزال تحول دون التوصل لاتفاق".

وأضافت "سيتعيّن علينا النظر مجدداً في المسألة"، مشيرة إلى أنّ موعد القمة المقبلة لم يحدد بعد. وقالت "يقع على رئيس المجلس (الأوروبي) تحديد ذلك".

بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي كان قد دعا للقمة الطارئة "للأسف تبيّن أنه من غير الممكن التوصل لاتفاق، تبيّن أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وقد صرح ميشال في مؤتمر صحافي منفصل عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وكشفت القمة وجود خلافات مستعصية بين عدد من الدول الغنية "المتقشفة" وعدد أكبر من الدول التي تطالب برصد مزيد من الأموال لموازنة تلبي الطموحات الأوروبية ولتغطية العجز الناجم عن بريكست.

وقالت فون دير لايين إن الاختلاف هو شكل من أشكال "الديموقراطية" في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "الأمر يستحق عناء العمل بجد للمضي قدما".

© 2020 AFP