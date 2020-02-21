بطولة إنكلترا: ليفربول يفتقد قائده ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

سيغيب قائد ليفربول متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم جوردان هندرسون حتى ثلاثة اسابيع عن الملاعب بعد تعرضه لاصابة عضلية بفخذه، بحسب ما أعلن فريقه الجمعة.

وتعرض لاعب الوسط للاصابة في نهاية المواجهة التي خسرها على ارض اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وشخّص الجهاز الطبي لليفربول اصابة هندرسون الذي شوهد وهو يغادر المستشفى الجمعة بعد الخضوع لفحوص.

وقال مدربه الالماني يورغن كلوب "شاهدنا عدة اصابات في عضلات الفخذ الخلفية راهنا في البريميرليغ، وعلى سبيل المثال (هاري) كاين".

تابع "لكنه سيغيب على الارجح ثلاثة أسابيع، وهذا ليس جيدا".

وكان هندرسون هذا الموسم احد افضل لاعبي ليفربول الذي ضمن منطقيا لقب الدوري الانكليزي للمرة الاولى في ثلاثين سنة.

ويرشّح النقاد لاعب الوسط الدفاعي البالغ 29 عاما لنيل جائزة افضل لاعب في الموسم.

ويملك كلوب خيارات لتغطية هندرسون، على غرار الغيني نابي كيتا والعائد من الاصابة اليكس اوكسلايد تشامبرلاين.

ويبتعد ليفربول في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

ويلاقي ليفربول وست هام وواتفورد وبورنموث في الدوري، كما تشلسي في الدور الخامس من مسابقة الكاس. ويأمل كلوب في عودة لاعبه قبل لقاء الاياب ضد اتلتيكو في 11 اذار/مارس على ملعب "انفيلد".

© 2020 AFP