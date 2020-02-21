رئيس وزراء ليسوتو يغادر البلاد قبل اتهامه رسميا بقتل زوجته السابقة

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ماسيرو (ليسوتو) (أ ف ب)

أعلن السكرتير الشخصي لرئيس حكومة ليسوتو أن توماس تاباني لن يمثل الجمعة كما كان مقررا، أمام القضاء حيث يفترض أن يتهم رسميا بقتل زوجته السابقة، لأنه "غادر" البلاد إلى جنوب إفريقيا لأسباب طبية.

وقال تابو تاكاليكوالا السكرتير الشخصي لتاباني إن رئيس الوزراء "لن يأتي إلى المحكمة وتوجه إلى جنوب إفريقيا لإجراء فحوص طبية"، موضحا أنه وصل الخميس إلى جنوب إفريقيا.

وكانت شرطة ليسوتو أعلنت الخميس أن رئيس الوزراء سيتهم رسميا الجمعة بقتل زوجته السابقة في 2017.

وكانت ليبوليلو تاباني (58 عاما) قتلت عند عودتها إلى منزلها بالسيارة في العاصمة ماسيرو، في جريمة وقعت قبل يومين فقط من أداء تاباني القسم لتولي منصب رئيس الوزراء. وكان الزوجان في مرحلة الطلاق.

وعند توليه مهامه في 16 حزيران/يونيو 2017، كان تاباني جالسا إلى جانب سيدة أصبحت بعد شهرين زوجته.

© 2020 AFP