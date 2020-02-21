ريبورتاج

ريبورتاج: ما هي أبرز تطلعات الإيرانيين المنشودة من الانتخابات التشريعية؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس 24.

نص : مايسة عواد | روميو لانغلوا | فيديو : مايسة عواد

تثير الانتخابات التشريعية في إيران آراء متضاربة. ويبدو أن تيار المعتدلين سيكون أبرز الخاسرين، أذ قالت أوساطهم إن مجلس صيانة الدستور المقرب من المرشد الأعلى، استبعد معظم مرشحيهم. صور قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد الشهر الماضي تملأ المكان، حيث يعتبر البعض أن التصويت مجابهة لواشنطن. وتزيد العقوبات الأمريكية الوضع الاقتصادي سوءا، وفقد الكثير الأمل من السياسة. لكن السلطات تحث المواطنين على التصويت، فنسبة المشاركة هي التحدي الحقيقي لهذا الاستحقاق الذي يبدو محسوم النتيجة.