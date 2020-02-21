ريبورتاج: ما هي أبرز تطلعات الإيرانيين المنشودة من الانتخابات التشريعية؟
نشرت في: آخر تحديث:
تثير الانتخابات التشريعية في إيران آراء متضاربة. ويبدو أن تيار المعتدلين سيكون أبرز الخاسرين، أذ قالت أوساطهم إن مجلس صيانة الدستور المقرب من المرشد الأعلى، استبعد معظم مرشحيهم. صور قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد الشهر الماضي تملأ المكان، حيث يعتبر البعض أن التصويت مجابهة لواشنطن. وتزيد العقوبات الأمريكية الوضع الاقتصادي سوءا، وفقد الكثير الأمل من السياسة. لكن السلطات تحث المواطنين على التصويت، فنسبة المشاركة هي التحدي الحقيقي لهذا الاستحقاق الذي يبدو محسوم النتيجة.