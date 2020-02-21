فترة أسبوع من "خفض العنف" في أفغانستان تبدأ السبت (الحكومة)

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

أعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية الجمعة أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه السبت وذلك قبل توقيع اتفاق محتمل بين واشنطن والمتمردين.

وقال جواد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان لوكالة فرانس برس إن "خفض العنف سيبدأ اعتبارا من 22 شباط/فبراير وسيستمر لأسبوع".

وامتنعت حركة طالبان عن الرد فورا كما رفضت القوات الأميركية التعليق.

وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.

وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع طالبان سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب آلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من طالبان.

ومن شأن خفض العنف أن يظهر أن بإمكان طالبان السيطرة على عناصرها وإظهار حسنة النية قبل الاتفاق الذي سيسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان والتي يتراوح عديدها بين 12 ألف إلى 13 ألف عسكري.

وكانت الولايات المتحدة وطالبان على وشك الاعلان عن اتفاق في أيلول/سبتمبر 2019 عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ وقف العملية التفاوضية بسبب مواصلة أعمال العنف من جانب المتمردين.

وقال مسؤولون أفغان إن اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان قد يوقع في 29 شباط/فبراير في الدوحة في حال تم احترام "خفض العنف".

لكن أي هدنة ستكون محفوفة بالمخاطر، وقد حذر المراقبون من أن جهود وقف إراقة الدماء في أفغانستان تشوبها تعقيدات ويمكن أن تفشل في أي وقت.

بل الأسوأ، يقول المراقبون، يمكن أن تستغل الأطراف المتحاربة الهدنة لإعادة تشكيل قواتها وتحسين موقعها في ساحة المعركة.

© 2020 AFP