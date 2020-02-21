قطر تتهم السعودية بعرقلة مشاركتها في اجتماع حول فيروس كورونا بالرياض

اتهمت الدوحة السعودية بـ"تسييس قطاع إنساني" بعد أن تأخرت في منح وزيرة الصحة القطرية حنان الكواري تصريح دخول، للمشاركة في اجتماع دعت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا".

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أبدت الدوحة أسفها لتأخر السعودية في تسليم وزيرة الصحة القطرية حنان الكواري تصريح دخول للمشاركة في اجتماع خليجي في الرياض حول فيروس كورونا.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "دولة قطر تبدي أسفها واستنكارها لعدم منح المملكة العربية السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة حنان الكواري لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا إلا بعد بدء الاجتماع".



واتهمت الوزارة القطرية الرياض بأنها "سيست قطاعا إنسانيا".



وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الحركات الإسلامية، وهو ما تنفيه الدوحة، كما تتنقد هذه الدول طهران على التقرب من إيران.



وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، وحظرت السفر إلى هذا البلد كما علقت التعاون التجاري معها.



فرانس24/ أ ف ب