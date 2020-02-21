نتانياهو يتعهد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة

ستقوم إسرائيل ببناء 2200 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما تعهد به رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبيل موعد إجراء انتخابات جديدة. واعتبر الفلسطينيون هذا الإعلان محاولة من نتانياهو لكسب المزيد من أصوات اليمين المتشدد في هذه الانتخابات. وندد الأردن بهذا القرار، مؤكدا رفضه "للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية.

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، واعتبر الفلسطينيون أن نتانياهو يسعى لكسب أصوات اليمين المتشدد قبيل الانتخابات، وحذروا من أنه "سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف".



ودانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الخميس هذا إعلان نتانياهو بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم، وبناء حي جديد يضم آلاف المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" في القدس الشرقية المحتلة.



وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز إسرائيل "بوقف هذه الممارسات وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال"، داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام".



وأكد "رفض المملكة وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي".



وأضاف أن "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية".



واحتلت إسرائيل عام 1967 القدس الشرقية، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام. لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الخريف الفائت أنها لم تعد تنظر إليها من هذه الزاوية.



فرانس24/ أ ف ب