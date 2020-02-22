إيران تغلق مؤسسات تعليمية في مدينتين منعا لتفشي فيروس كورونا

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فيروس كورونا الذي ظهر بداية في الصين خلّف ضحايا في عدة دول.

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تقرر إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية ليومين في مدينتين وسط إيران، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة شخصين في مدينة قم.

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تقرر إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط إيران لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال التلفزيون إن الإغلاق سيبدأ الأحد ويستمر ليومين في قم حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.

فرانس24/أ ف ب





