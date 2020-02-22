الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز يعزز صدارته في المنطقة الغربية

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لوس انجليس (أ ف ب)

عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمنطقة الغربية بفوز هام على ممفيس غريزليز 117-105 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

والفوز هو الرابع تواليا لليكرز والثالث تواليا له على غريزليز هذا الموسم ليرفع رصيده الى 42 فوزا مقابل 12 خسارة.

وساهم نجما الفريق ليبرون جيمس وانطوني ديفيس بأكثر من نصف نقاط ليكرز، فسجل الاول 32 نقطة مع 7 تمريرات حامسة، واضاف الثاني 28 نقطة و13 متابعة.

تقدم ليكرز في نهاية الشوط الاول بفارق 19 نقطة (60-41)، ثم نجح غريزليز في فرض سيطرته على مجريات الربع الثالث تماما مقلصا الفارق الى خمس نقاط في احدى مراحله، قبل ان يقول ليكرز كلمته في الربع الاخير وينهي المباراة بفارق مريح.

ويلتقي ليكرز مع بوسطن سلتيكس ثالث المنطقة الشرقية الاحد في مواجهة نارية وثأرية بالنسبة الى الاول بعد تلقيه خسارة قاسية في عقر دار منافسه قبل حوالي شهر.

في المقابل، استعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي نغمة الانتصارات اثر تغلبه على فينيكس صنز 118-101 محققا فوزه الثامن تواليا على ملعبه.

وكان بروكلين نتس اوقف سلسلة من 15 انتصارا لرابتورز قبل يومين.

وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة بينها 25 نقطة في الشوط الاول بالاضافة الى 12 متابعة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفين بوكر مع 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وعزز رابتورز بالتالي مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس المتصدر رافعا رصيده الى 39 انتصارا مقابل 16 هزيمة.

وقاد غوردون هايوارد فريقه بوسطن سلتيكس الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-117 بتسجيله 29 نقطة. واضاف زميلاه جايسون تاتوم ودانيال تيس 28 و25 نقطة على التوالي.

وغاب عن سلتيكس نجمه الاخر كيمبا ووكر الذي يعاني من اصابة في ركبته.

وتغلب اوكلاهوما سيتي على دنفر ناغتس 113-101 بفضل 29 نقطة لكريس بول، في حين سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة للخاسر.

وتغلب دالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 122-106 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونسيتش الذي كان قاب قوسين او ادنى من تسجيل "تريبل دبل" لكنه اكتفى ب33 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

© 2020 AFP