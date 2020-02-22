الدوري الفرنسي :أولمبيك مرسيليا يتعثر أمام نانت 3-1 ويبتعد عن باريس سان جرمان المتصدر

توقفت سلسلة نادي أولمبيك مرسيليا الإيجابية دون هزيمة عند 14 مباراة لينقاد إلى خسارة أمام ضيفه نادي نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم . ويبتعد أولمبيك مرسيليا بذلك عن باريس سان جرمان المتصدر ب10 نقاط كاملة في جين رفع نادي نانت رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

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خسر أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني 3-1 أمام ضيفه نانت ليتوقف سجله الخالي من الهزيمة عند 14 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد نحو أربعة أشهر اليوم السبت.

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مرسيليا تقدم أنطونيو ليببومبي للفريق الضيف ليتلقى صاحب الأرض أول هزيمة في الدوري منذ سقوطه 4-صفر في ملعب باريس سان جيرمان في 27 أكتوبر تشرين الأول.

ويتأخر مرسيليا بعشر نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يستضيف بوردو غدا الأحد لكنه يتفوق بفارق 11 نقطة على ستاد رين صاحب المركز الثالث والذي يستقبل نيم غدا أيضا. ورفع نانت رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

رويترز / فرانس 24

