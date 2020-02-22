السعودية : وزراء مجموعة العشرين يبحثون آثار وباء كورونا على الاقتصاد العالمي

بحث وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض الآثار المحتملة لوباء فيروس كورونا على مستوى النمو العالمي . وأبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاجتماع بأن تأثير الوباء قد يكون قصير المدى لكنه يتزامن مع مرور الاقتصاد العالمي بهشاشة. ويأمل الوزراء خلال هذا الاجتماع التوصل إلى نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

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ناقش وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأثر المحتمل لوباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالميّ، اثناء لقائهم السبت في الرياض في اجتماع يستمر يومين في حين حذر صندوق النقد الدولي من تأثر النمو العالمي.



وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، يأمل مسؤولو أكبر 20 اقتصاد في العالم أن يتوصلوا لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.



ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق ازاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي الى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.



وحتى الآن، أودى الفيروس ب2345 شخصا في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإرغام الشركات على إغلاق أبوابها.



وأبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاجتماع في الرياض الجمعة أن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني من "الهشاشة".



وتوقعت جورجييفا ان يؤدي التأثير الاقتصادي للوباء الى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنّها حذّرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأ الوباء ينتشر.



وقالت السبت إن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع معدل نمو قدره 5,6% للصين في عام 2020 ، بانخفاض 0,4 % عن تقديرات مطلع العام الحالي.



ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3,2%، بانخفاض 0,1 نسبته نقطة.



واشارت الى احتمال فرضيات أقل تفاؤلا، مضيفة أنها أكدت لحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ دعم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها البلاد للتعامل مع الوباء.

فرانس24/ أ ف ب

