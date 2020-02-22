القضاء المصري يبرئ نجلي مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

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القاهرة (أ ف ب)

قضت محكمة مصرية السبت ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حكمها علي علاء وجمال مبارك وهم مُخلى سبيلهم وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم".

وأضاف أن المحكمة سوف تقرر في امر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 أذار/مارس المقبل.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق و زوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

ويرجع عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري احالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم "بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".

وكانت النيابة العامة اسندت لكل من علاء وجمال تهم "الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق" من خلال صفقة بيع "البنك الوطني المصري" وتحقيق مكاسب مالية دون الافصاح بالبورصة.

وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.

وواجه علاء وجمال مع والدهما في اعقاب الإطاحة به في شباط/فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الافراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لادانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.

© 2020 AFP