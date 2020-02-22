بطولة ألمانيا: دورتموند وصيفا موقتا.. وهالاند يسجل مجددا

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برلين (أ ف ب)

احتفظ بوروسيا دورتموند بفارق النقاط الاربع مع بايرن ميونيخ المتصدر وضيّق الخناق على لايبزيغ بعد فوزه على ارض فيردر بريمن 2-صفر، السبت في المرحلة 23 من الدوري الالماني لكرة القدم، في مباراة سجل فيها مجددا الظاهرة النروجي ارلينغ هالاند.

ورفع دورتموند رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن لايبزيغ الذي يحل على شالكه السادس في وقت لاحق، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر 7 مواسم الذي حقق فوزا صعبا على بادربورن الاخير 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

كما ضيّع بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع فرصة البقاء متساويا مع دورتموند، بعد اهداره في الوقت البدل عن ضائع الفوز على ضيفه هوفنهايم (1-1)، علما بانه يملك مباراة مؤجلة.

وتابع هالاند بدايته الرائعة مع دورتموند بعد قدومه في فترة الانتقالات الشتوية من ريد بول سالزبورغ النمسوي بعشرين مليون يورو.

رفع ابن التاسعة عشرة رصيده الى 12 هدفا في 8 مباريات مع الفريق الاصفر، الى 10 اهداف في دوري ابطال اوروبا.

وكانت آخر انجازات المهاجم الفارع الطول ثنائية منحت فريقه الفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

واصبح هالاند اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل على الاقل تسعة أهداف في أول 6 مباريات.

وثأر دورتموند من بريمن وصيف القاع الذي أقصاه قبل اسبوعين من دور الـ16 في مسابقة الكأس، محققا عليه فوزه الاول في خمس مباريات.

وهذه اول مرة يسجل دورتموند أقل من ثلاثة أهداف في الدوري في آخر ست مباريات.

في المقابل، تابع بريمن نتائجه الكارثية بخسارته للمرة التاسعة في آخر عشر مباريات سجل فيها ثلاثة أهداف فقط.

ودفع المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر بتشكيلة مماثلة لآخر مباراتين.

وخلا الشوط الاول تحت هطول الامطار من اي تسديدة على المرميين، وكان بريمن الاكثر سعادة من هكذا نتيجة نظرا لامتلاكه أسوأ دفاع في الدوري.

وانتظر دورتموند حتى الدقيقة 52 ليصنع اول محاولة، بتسديدة قريبة من هالاند ابعدها الدفاع في اللحظة الاخيرة الى ركنية.

ووصلت الركنية التالية الى المدافع الفارع الطول الفرنسي دان اكسل زاغادو (20 عاما)، خطفها بيسراه من قلب المنطقة مسجلا هدفه الاول في احد عشر شهرا (52).

ولعب التمريرة الحاسمة الانكليزي الشاب جايدون سانشو رافعا رصيده الى 14 هذا الموسم، بالتساوي مع لاعب بايرن توماس مولر ومعادلا رقمه الشخصي في كامل مباريات الموسم الماضي.

وتغير السيناريو بعد ذلك واحكم دورتموند سيطرته. جاء وقت الظاهرة هالاند الذي استلم عرضية مقشرة من المغربي اشرف حكيمي، تابعها بيمناه من مسافة قريبة مسجلا هدفه التاسع في الدوري (66). وهذه التمريرة الحاسمة العاشرة هذا الموسم لحكيمي.

وأهدر هالاند فرصتين سانحتين لرفع عداده لكنه أهدر منفردا (80 و90+2) امام الحارس التشيكي ييري بافلنكا.

- مونشنغلاباخ يهدر فوزا في الوقت الضائع -

وفي المباراة الثانية، على ملعب بوروسيا بارك، كان مونشنغلادباخ في طريقه لتحقيق فوز هزيل على ضيفه هوفنهايم، بهدف قلب الدفاع ماتياس غينتر بتسديدة من داخل المنطقة بعد ارتباك دفاعي اثر ركنية (11).

لكن بعد اهدار الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء لمونشنغلادباخ صدها الحارس اوليفر باومان (75)، خطف البديل البرازيلي لوكاس ريبيرو التعادل في اللحظات الاخيرة برأسية قريبة اثر ركنية (90+2).

وحقق فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط فوزه الاول في ست مباريات على ارض فرايبورغ السابع، بهدفي اندريه هوفمان (37) واريك تومي (61).

وسجل كولن ثلاثة أهداف في الشوط الاول ضمن الدوري للمرة الاولى منذ كانون الاول/ديسمبر 2017، محققا فوزه السادس في آخر 8 مباريات، على مضيفه هرتا برلين 5-صفر.

وتابع كولن هربه من منطقة الهبوط ليتخطى بفارق الاهداف برلين الجريح في المركز الثالث عشر. سجل للفائز الكولومبي جون كوردوبا (4 و22)، النمسوي فلوريان كاينتس (38 و62) ومارك أوث (69).

© 2020 AFP