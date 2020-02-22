بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتنازل عن الصدارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو وسوبر هاتريك لميسي

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مدريد (أ ف ب)

مني ريال مدريد بخسارته الثانية هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه ليفانتي صفر-1 فتنازل عن الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب الأحد المقبل أمام غريمه التقليدي برشلونة العائد إلى الريادة بفضل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب سوبر هاتريك في الفوز الكبير على ضيفه إيبار 5-صفر بعد صيام دام 398 دقيقة في الليغا، السبت على ملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تتوقف نكسة ريال مدريد التي جاءت أيضا قبل استضافته مانشستر سيتي الانكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عند الهزيمة، بل خسر جهود مهاجمه العائد من الإصابة الدولي البلجيكي إدين هازار الذي ترك الملعب وهو يعرج في الدقيقة 66 بسبب إصابة في الكاحل.

وهي الخسارة الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الاولى امام ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه المتواضع سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة ضيفه الثقيل في المرحلة المقبلة.

وكان ريال مدريد صاحب الأفضلية والسيطرة لكن مهاجميه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت أمامهم خصوصا الفرنسي كريم بنزيمة وهازار، فيما اعتمد ليفانتي على الهجمات المرتدة ونجح في اقتناص هدف الفوز من إحداها على قلتها.

وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الثانية عشرة.

وعلق المدافع داني كارفاخال على الخسارة قائلا "دفعنا ثمن اهدار العديد من الفرص فيس الشوط الأول، كما أننا لم نتحل بالنجاعة في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "علينا ان نعمل خلال هذا الاسبوع والا نتراخى ونفكر اولا في مباراة دوري الابطال وان نقدم مباراة كبيرة ايضا ومن ثم نفكر بعدها في الكلاسيكو".

وكان ريال مدريد البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لبنزيمة من داخل المنطقة بين يدي الحارس أيتور فرنانديز (7).

وأهدر البرازيلي كاسيميرو هدفا والمرمى مشرع أمامه اثر ركلة ركنية لكنه لعب الكرة برأسه بجوار القائم الايمن (17).

وأنقذ الحارس فرنانديز مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية للكرواتي لوكا مودريتش من خارج المنطقة الى ركنية (40).

وأهدر هاراز فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل من انفراد بالحارس فرنانديز لكنه لعب الكرة برعونة ليتدخل الدفاع ويبعد الخطر (50).

وجرب روجيه مارتي حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (58).

ونجح خوسيه لويس موراليس في تسجيل هدف الفوز بتسديدة قوية بيسراه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس كورتوا (79).

وفي المباراة الثانية على ملعب كامب نو، سجل ميسي أهدافه في الدقائق 14 و37 و40 و87 معززا صدارته لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا، فيما سجل البرازيلي أرثر (89) الهدف الخامس.

وصام ميسي عن التهديف منذ هدف الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدقيقة 76 في المباراة الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتيين مع النادي الكاتالوني، خلفا لإرنستو فالفيردي في المرحلة العشرين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.

- "الوقوف والتصفيق لك" -

وعلق سيتيين على إنجاز ميسي قائلا "يفعلها منذ 14 أو 15 عاما وسيواصل فعلها. (...) إنه دائما متواجد، إذا لم يكن بأهدافه فبتمريراته الحاسمة، لذلك هو أفضل لاعب في العالم، لأنه يجد الحلول التي لا يستطيع آخرون إيجادها".

وحيا نادي إيبار النجم الأرجنتيني الذي هز شباكهم 20 مرة في تغريدة على حسابه تويتر "إنك تجعلنا نعاني، لكن لا يمكننا أن نفعل شيئًا سوى الوقوف والتصفيق لك".

وهو الفوز الرابع تواليا لبرشلونة وجاء في توقيت مناسب كون ميسي ورفاقه مطالبون بمواجهة مضيفهم نابولي الإيطالي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل أن يحطوا الرحال بملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل لخوض الكلاسيكو أمام النادي الملكي.

ورد برشلونة على نابولي الذي عاد بفوز غال من بريشيا 2-1 الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأبقى سيتيين على الهولندي فرانكي دي يونغ والواعد أنسو فاتي على مقاعد البدلاء مفضلا عليهما التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي ايفان راكيتيتش، والأمر ذاته بالنسبة للوافد الجديد الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت، البديل الاستثنائي للدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب والمنتهي موسمه، قبل ان يدفع به مكان الفرنسي أنطوان غريزمان (72)، فيما غاب جوردي ألبا بسبب الإصابة.

وشهدت بداية المباراة احتجاج جماهير برشلونة على إدارة النادي بسبب الأزمات التي تفجرت في الآونة الأخيرة آخرها دخوله في مشاكل بسبب شركة للعلاقات العامة أشارت تقارير الى أنها استُخدِمت لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين، بمن فيهم ميسي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح ميسي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة خارج المنطقة من راكيتيتش فاخترق المنطقة بمراوغة رائعة لأنايتس أربيا حيث مرر الكرة بين ساقيه وتوغل داخلها ولعبها بيسراه على يسار الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش (14).

وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني بمجهود فردي رائع آخر عندما تلقى كرة من فيدال خارج المنطقة فانطلق بسرعة وتوغل داخلها ولعبها بيسراه زاحفة على يسار الحارس دميتروفيتش (37).

وحقق ميسي الهاتريك بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة حاول المدافع ألفارو تيخيرو ابعادها من أمام غريزمان فتابعها بيسراه داخل المرمى (40).

وسجل ايبار هدفا في الدقيقة 63 عبر المدافع أربيا لكن الحكم ألغاه بداعي رفع الأخير للقدم أمام رأس جيرار بيكيه لحظة متابعة الكرة داخل المرمى.

كما سجل برشلونة هدفين عبر البديل الفرنسي صامويل اومتيتي وفيدال ألغيا بداعي التسلل.

وسجل ميسي الهدف الرابع بطريقة رائعة عندما تلقى كرة من برايثوايت امام المرمى فتلاعب بمدافع وحارس المرمى قبل ان يسددها داخل المرمى الخالي (87).

وختم أرثر المهرجان بالهدف الخامس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة لبرايثوايت فتابعها داخل المرمى الخالي (89).

وزاد ريال سوسييداد محن فالنسيا عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ميكل مورينو (12) وناتشو موريال (45+1) والبلجيكي عدنان يانوزاي (48).

وهي الخسارة الثانية على التوالي لفالنسيا بعد الأولى المذلة أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي 1-4 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما هي الخسارة الثالثة لفالنسيا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات والتي لم يذق فيها طعم الفوز.

وتراجع فالنسيا إلى المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 38 نقطة، فيما صعد ريال سوسييداد إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية اللذين يلعبان الأحد مع فياريال وخيتافي على التوالي.

وتخلص سلتا فيغو من المركز الثامن عشر بفوزه الثمين على ضيفه ليغانيس صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله اياغو اسباس (62).

ويلعب الأحد أيضا اوساسونا مع غرناطة، وألافيس مع أتلتيك بلباو.

© 2020 AFP