بطولة إيطاليا: رونالدو يسجل في مباراته الألف ويبقي يوفنتوس متصدرا

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

هزّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك في مباراته الألف ضمن مسيرته الزاخرة، وقاد يوفنتوس حامل اللقب الى الحفاظ على صدارته بفوزه على مضيفه سبال 2-1، السبت في المرحلة 25 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

خاض الـ"دون" 33 مباراة مع سبورتينغ، قبل رحلة لعب فيها 292 مع مانشستر يونايتد الانكليزي، 438 مع ريال مدريد الاسباني، 74 مع يوفنتوس و164 مع منتخب بلاده، سجل فيها 725 هدفا.

كما عادل أفضل لاعب في العالم خمس مرات رقم الارجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019)، بالتسجيل للمباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 60 نقطة، بفارق اربع نقاط عن لاتسيو الذي قفز إلى الوصافة الاسبوع الماضي مكان إنتر بعد فوزه عليه 2-1، وهو يلعب على ارض جنوى الثامن عشر الاحد، فيما يستقبل انتر الثالث سمبدوريا المهدد بالهبوط.

ويقاتل يوفنتوس على ثلاث جبهات، الدوري الذي يهيمن على لقبه في آخر 8 مواسم ويلتقي فيه ضيفه انتر الاسبوع المقبل في مباراة قمة، دوري ابطال اوروبا حيث يخوض الأربعاء مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي امام مضيفه ليون الفرنسي، والكأس المحلية حيث يستقبل ميلان في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا).

وبعد بداية جيدة لسبال حاول فيها الضغط على دفاع يوفنتوس، استعاد رجال "السيدة العجوز" المبادرة.

وانقذ القائم الايسر سبال من هدف التقدم ليوفنتوس بعد تسديدة رائعة للارجنتيني باولو ديبالا (37).

وكسر الضيوف التعادل بعد تمريرة جميلة في العمق من الويلزي ارون رامسي للكولومبي خوان كواردادو المخترق على الجهة اليمنى، فعكسها عرضية مقشرة الى رونالدو تابعها بيمناه من مسافة قريبة (39).

مطلع الثاني، كاد رونالدو يسجل الثاني، لكن كرته مرت قريبة من قائم الحارس الالباني اتريت بيريشا (48).

وضمن يوفنتوس فوزه منطقيا بعد عمل جيد من ديبالا وتمريرة في العمق ترجمها رامسي بكرة ساقطة جميلة هدفا ثانيا (60).

لكن سبال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ من دانييلي روغاني على سيموني ميسيرولي، ترجمها اندريا بيتانيا مقلصا الفارق (69).

كاد يوفنتوس يستعيد فارق الهدفين من ركلة حرة صاروخية لرونالدو انفجرت في العارضة (85)، ليحقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا.

وانقذ بولونيا العاشر نقطة امام ضيفه اودينيزي الخامس عشر عندما عادله في الوقت القاتل عبر الارجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو (90+2)، بعد افتتاح ستيفانو اوكاكا لتسجيل (33).

ويلعب في وقت لاحق ميلان التاسع على ارض فيورنتينا الثالث عشر.

© 2020 AFP