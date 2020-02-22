جنوب السودان: زعيم المعارضة رياك مشار يؤدي اليمين كنائب للرئيس سالفا كير

حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يرفع يد ريك مشار زعيم المعارضة ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية في جوبا، جنوب السودان، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أدى زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار السبت، اليمين في العاصمة جوبا لتولي منصب نائب الرئيس، أمام عدد من الدبلوماسيين وممثلين لدول الجوار. وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار قد توصلا الخميس إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ما قد ينهي حربا مستمرة منذ ست سنوات في هذا البلد.

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أدى زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار اليمين السبت في جوبا ليتولى منصب نائب الرئيس ويلتحق بالسلطة رسميا في هذا البلد الغارق في الحرب منذ ستة أعوام.

وقال مشار أمام جمهور من الدبلوماسيين وممثلين لدول الجوار، من بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، "أقسم أن أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان".



فرانس24/أ ف ب