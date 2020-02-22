فيديو : أردوغان يعلن عن قمة رباعية حول سوريا بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا

حسين الأسدي مراسل فرانس 24 في اسطنبول © فرانس 24

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة بين الرئيس الروسي بوتين والفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية في 5 من مارس / آذار المقبل لبحث الأوضاع في إدلب. كما أعلنت أنقرة عن تعزيز وجودها العسكري في إدلب بحسب وسائل إعلام رسمية في حين قتل جندي تركي في قصف سوري في إدلب اليوم خلال تبادل إطلاق نار مع قوات النظالم السوري.