فيديو : أردوغان يعلن عن قمة رباعية حول سوريا بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة بين الرئيس الروسي بوتين والفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية في 5 من مارس / آذار المقبل لبحث الأوضاع في إدلب. كما أعلنت أنقرة عن تعزيز وجودها العسكري في إدلب بحسب وسائل إعلام رسمية في حين قتل جندي تركي في قصف سوري في إدلب اليوم خلال تبادل إطلاق نار مع قوات النظالم السوري.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت عقد في الخامس من آذار/مارس مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا للبحث في الوضع في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا.
وقال في خطاب متلفز "سنجتمع في الخامس من اذار/مارس"، وذلك بعد مشاورات هاتفية الجمعة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للبحث في عقد قمة رباعية حول سوريا بغرض وقف المعارك وانهاء الأزمة الإنسانية.
فرانس24 /أ ف ب
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