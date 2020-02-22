فيروس كورونا: 142 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية ووفاة أول أوروبي في إيطاليا

تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية. فقد تم تسجيل 142 إصابة جديدة يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 346 حالة ووفاة حالتين. من جهة أخرى، فقد أعلنت إيطاليا عن وفاة مسن إيطالي جراء إصابته بالفيروس، ليكون أول أوروبي يلقى حتفه بهذا الفيروس.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد الى 346 حالة. إلى ذلك، تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس الى إثنين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.

وأشار البيان إلى أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.

وتم تسجيل إصابة أكثر من 150 شخصا ينتمون الى "كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 شباط/فبراير، لكنها حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

وتشونغدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايغو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي. وأكد مسؤولون في المنطقة الجمعة أن جنازة أقيمت على مدى ثلاثة أيام لشقيقه قبل ثلاثة أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح السبت.

"أول حالة وفاة في أوروبا"

وفي القارة الأوروبية، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية الجمعة وفاة مسن إيطالي جراء إصابته بفيروس كورونا، ليكون أول أوروبي يلقى حتفه بهذا الفيروس، وذلك بعد ساعات على إغلاق 10 بلدات للاشتباه بوجود اصابات أخرى.

وصرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا عن وفاة أدريانو تريفيزان البالغ 78 عاما في المستشفى بعد أن كانت قد تأكدت إصابته سابقا بفيروس كورونا، وحيث تعافى قبل 10 ايام من مرض لا علافة له بالفيروس.

يذكر أن أدريانو هو عامل متقاعد من منطقة فينيتو في شمال البلاد وواحد من شخصين مصابين في المنطقة، في حين تم اكتشاف 15 إصابة أخرى في منطقة لومبارديا، حيث اتخذت السلطات اجراءات فورية لعزلها.

"تراجع الإصابات في الصين"

أما في الصين، فقد تم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد يوم السبت، أي أقل من الحالات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ليصل إجمالي عدد الاصابات الى نحو 76 ألف حالة.

ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات.

"كورونا يدق أبواب الشرق الأوسط"

من جهة أخرى، دق فيروس كورونا أبواب الشرق الأوسط بعد إعلان لبنان وإسرائيل الجمعة عن أول إصابات، بعد تسجيل وفاة أربعة أشخاص في إيران هذا الأسبوع. وكانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة بالفيروس.

فرانس24/أ ف ب