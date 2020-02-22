مسلسل "فرندز" سيعود في حلقة حصرية بعد غياب 15 عاما

بعد أكثر من 15 عاما على غيابه عن الشاشات، أكد نجوم مسلسل "فرندز" الشهير عودتهم إلى الشاشة في حلقة واحدة حصرية ستبث عبر قناة "إتش بي أو ماكس" بمناسبة إطلاقه في أيار/مايو. وقد نشر نجوم المسلسل صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث...". وذكر موقع "فراييتي" أن كل ممثل سيتقاضى 2,5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة.

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أكّد أبطال مسلسل "فرندز" على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.

وقام نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، بنشر صورة تجمعهم على حساباتهم عبر "إنستغرام" مرفقة بتعليق "هذا يحدث ...".

وفي الوقت نفسه، أكدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير بمناسبة إطلاقه في أيار/مايو في بيان رسمي لها الخبر جاء فيه "إن الأمر رسمي!".

وأشارت هذه المنصة التابعة لمجموعة "وورنر ميديا" إلى أنه "بعد 15 عاما وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية".

وأوضح المسؤول في "إتش بي أو ماكس" كيفن ريلي أنه "بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي"، مضيفا أن "هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء".

ونقل موقع "فراييتي" المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2,5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقا لقناة "إتش بي أو ماكس"، في استوديوهات "وونر براذرز" حيث صوّر المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.

فرانس24/أ ف ب