موسكو تتّهم واشنطن بتعمّد إشاعة أخبار كاذبة عن حملة تضليل روسية ضدها حول فيروس كورونا

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موسكو (أ ف ب)

نفت الخارجية الروسية السبت ما أعلنه مسؤولون أميركيون عن وجود حسابات مرتبطة بروسيا على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة مناهضة لواشنطن حول فيروس كورونا المستجد، واصفة الاتّهامات الأميركية بأنها تضليل متعمّد.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية قالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنها إشاعة متعمّدة لأخبار كاذبة"، وذلك في أول رد فعل روسي على معلومات كشفها مسؤولون أميركيون لوكالة فرانس برس.

وكان مسؤولون في الخارجية الأميركية مكلفون مكافحة التضليل الإعلامي الروسي قد كشفوا لفرانس برس أن حسابات على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" باسماء أشخاص وهميين تنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها تتّهم الولايات المتحدة بالوقف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

وقال فيليب ريكر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا "تهدف روسيا إلى زرع الشقاق وتقويض مؤسسات الولايات المتحدة من الداخل وتحالفاتها بما في ذلك من خلال حملات تأثير خبيثة"

وأضاف "من خلال بث معلومات مضللة حول فيروس كورونا تختار أطراف روسية سيئة النية مرة جديدة تهديد السلامة العامة من خلال حرف الانتباه عن إيجاد رد عالمي" على الوباء.

© 2020 AFP