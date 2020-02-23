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إيطاليا : المخاوف من تفشي وباء كورونا تدفع إلى اختصار كرنفال البندقية

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اختصار فعاليات كرنفال البندقية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد
اختصار فعاليات كرنفال البندقية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أفاد رئيس منطقة فينيسيا في شمال شرق إيطاليا لوكا زايا في حديث على قناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية بأن فعاليات كرنفال البندقية الشهير ستنتهي الأحد بدلا من الثلاثاء على خلاف العادة ، وذلك بسبب مخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا. وأضاف زايا بأنه تقرر وقف كرنفال البندقية وكافة الأنشطة الرياضية حتى الأول من مارس آذار المقبل. 

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أعلن رئيس منطقة فينيسيا في شمال شرق إيطاليا عبر قناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية أن فعاليات كرنفال البندقية ستنتهي الأحد بدلا من الثلاثاء، شأنها في ذلك شأن الأنشطة الرياضية كافة في المنطقة، جراء تفشي فيروس وباء كورونا المستجد.

وأوضح لوكا زايا أنه "اعتبارا من مساء اليوم، نعتزم وقف الكرنفال وكل الفعاليات الرياضية حتى الأول من آذار/مارس"، معلنا عن سلسلة تدابير للتصدي لتمدد هذا الفيروس.

فرانس 24 / أ ف ب

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