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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني حاول زرع عبوة قرب الحدود مع غزة

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السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل
السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت القوات الإسرائيلية مقتل فلسطيني حاول زرع عبوة قرب السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت "إرهابيين" اثنين حاولا زرع متفجرة في المكان. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة مدنيين اثنين بنيران إسرائيلية.      

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قتل فلسطيني الأحد برصاص إسرائيلي إثر محاولته زرع متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش "بعد النجاح في التصدي لهجوم قرب سياج قطاع غزة هذا الصباح، أخذت جرافة للجيش جثة أحد المعتديين"، مؤكداً بذلك وجود مهاجمين اثنين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد "رصد إرهابيين كانا يقتربان من السياج في جنوب قطاع غزة ويزرعان عبوة قربه". وقال بيان عسكري إنّ "القوات فتحت النار باتجاههما. وجرى تسجيل إصابة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة مدنيين اثنين بالنيران الإسرائيلية.

فرانس24 / أ ف ب
 

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