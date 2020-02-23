الولايات المتحدة: بيرني ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية نيفادا

بيرني ساندرز يحيي مؤيديه في إل باسو، تكساس، 22 فبراير/ شباط 2020

كشفت نتائج أولية للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت السبت في ولاية نيفادا الأمريكية عن فوز السناتور بيرني ساندرز في الاقتراع بسنبة 46% من الأصوات وهو ما يعد حتى الآن فارقا كبيرا عن منافسيه، ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.

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تصدر السناتور الديمقراطيبيرني ساندرز نتائج الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت السبت في ولاية نيفادا الأمريكية ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتقدم السناتور الياسري المستقل البالغ من العمر 78 عاما بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 46 بالمئة من الأصوات حسب هذه الأصوات التي ما زالت أولية.

جو بايدن في المرتبة الثانية

وتفيد النتائج التي تشمل 23 بالمئة من مراكز التصويت، أن نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن يأتي في المرتبة الثانية وحصد 23 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 بالمئة من الناخبين له.

وهذه الجولة الثالثة من الاقتراع التمهيدي للديمقراطيين تجعل السناتور الاشتراكي في موقع قوي جدا قبل انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي ستجرى في الثالث من آذار/مارس وتصوت فيها 13 ولاية أمريكية.

وكان ساندرز يواصل السبت حملته في تكساس التي ترتدي مع كاليفورنيا أهمية كبيرة بين الولايات التي ستصوت الثلاثاء.

"الأمريكيون سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت"

وأمام حشد استقبله بهتاف "بيرني"، قال ساندرز "سننتصر في جميع أنحاء هذا البلد لأن الأمريكيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت". وأضاف "في نيفادا تمكنا من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق".

ونجح ساندرز الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، هذه المرة من جذب الأقليات الأمر الذي كان نقطة ضعف له في محاولته الفوز في ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية في 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون.

وبات ساندرز في موقع يسمح له بخوض السباق إلى البيت الأبيض، لكن المسيرة طويلة للوصول إلى ترشيح الديمقراطيين.



فرانس24/ أ ف ب