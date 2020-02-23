بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد يضيق الخناق على تشلسي بثلاثية امام واتفورد

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لندن (أ ف ب)

ضيق مانشستر يونايتد الخناق على تشلسي الرابع في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين الاحد.

وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشلسي، متقدما بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن سقط الاول 1-2 امام البلوز السبت فيما تعادل الثاني على ارضه مع برايتون 1-1.

ودخل رجال المدرب النروجي اوليه غونار سولسكاير الى اللقاء بعد تعادل (1-1) خارج الديار امام كلوب بروج البلجيكي ضمن ذهاب الدور الـ32 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وأتت أولى الفرص الخطيرة للشياطين الحمر عندما رفع الويلزي دانيال جيمس كرة داخل المنطقة تصدى لها الحارس بن فوستر لتتهيأ أمام الظهير آرون وان بيساكا حيث كانت الزاوية اليسرى خالية الا ان كرته مرت بجانب القائم (17).

وسجل فرنانديش هدف الافتتاح بعدما تحصل بنفسه على ركلة الجزاء اثر عرقلة من فوستر، انبرى لها مسجلا هدفه الاول مع يونايتد (42).

وظن تروي ديني أنه سجل هدف التعادل لواتفورد عندما ارتدت الكرة التي حولها كريغ داوسون باتجاه القائم أمام ديني الذي تابعها في الشباك، الا ان تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" أظهرت أن داوسون تابع الكرة بيده (52).

بدا تفوق يونايتد واضحا في الشوط الثاني وأسفر ذلك عن هدف ثان حمل توقيع مارسيال بعد أن تصدى فوستر لمحاولة الفرنسي الاولى على الجهة اليسرى داخل المنطقة، الا ان الاخير تابع الكرة ساقطة بطريقة رائعة "لوب" مسجلا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (58).

وسجل الشاب مايسون غرينوود (18 عاما) الهدف الثالث ليونايتد بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من فرنانديش، سددها بطريقة رائعة بيسراه في اعلى الزاوية اليمنى عجز فوستر عن التصدي لها (75)، رافعا رصيده الى 11 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكاد البديل النيجيري اوديون ايغالو ان يسجل هدفه الاول مع يونايتد بعد ان وصل الى اولدترافورد على سبيل الاعارة من شنغهاي شينوا الصيني في سوق الانتقالات الشتوية، الا ان الدفاع تصدى لمحاولته.

- جوتا من التألق الاوروبي الى المحلي -

وقاد البرتغالي ديوغو جوتا فريقه ولفرهامبتون الى الفوز على نوريتش المتذيل بثلاثية نظيفة سجل منها ثنائية، حيث بات في رصيد "الذئاب" 39 نقطة في المركز الثامن.

وكان جوتا سجل "هاتريك" الخميس خلال فوز فريقه برباعية نظيفة على اسبانيول الاسباني في ذهاب الدور الـ32 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

سجل "الذئاب" الهدف الاول بعد لعبة جماعية وصلت خلالها الكرة الى الايرلندي مات دوهرتي داخل المنطقة مررها الى جوتا الذي التف بذكاء حول نفسه وسدد بيسراه في منتصف المرمى (19).

وأضاف جوتا الثاني بعد عرضية من المغربي رومان سايس من داخل المنطقة تابعها البرتغالي من مسافة قريبة مفلتا من التسلل (30).

وبدأ رجال المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو الشوط الثاني من حيث أنهوا الاول، وكاد جوتا أن يحقق الهاتريك للمرة الثانية في غضون ثلاثة ايام، الا ان القائم كان في المرصاد لكرته لترتد الكرة امام المكسيكي راوول خيمينيز الذي تابع الكرة بسهولة في المرمى (50).

وهو الهدف الثاني عشر للدولي المكسيكي في الـ "برمير ليغ" هذا الموسم.

يلعب لاحقا ارسنال مع ضيفه ايفرتون.

© 2020 AFP