بطولة فرنسا: سانت إيتان يهدر الفوز في الوقت بدل الضائع

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باريس (أ ف ب)

اهدر سانت إتيان فوزا كان في المتناول وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه رينس بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد.

ومنح الغابوني دينيس بوانغا هدف التقدم لسانت إتيان (73) قبل أن يسجل بولايا ديا الهدف القاتل للضيوف (90+4 من ركلة جزاء).

وهو التعادل الأول لسانت إتيان بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، والأول كذلك في آخر عشر مباريات مقابل ثماني هزائم وفوز واحد، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما اضاف رينس نقطة إلى رصيده ليصبح 37 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا.

ويعاني سانت اتيان في الموسم الحالي من سوء النتائج وبات يحوم حول منطقة الهبوط، إذ يتقدم على اميان التاسع عشر بسبع نقاط نقاط، وبنقطتين على نيم الثامن عشر الذي يخوض صاحبه "بلاي أوف" البقاء أو الهبوط.

حاول المالي موسى دوميبا منح رينس هدف التقدم من تسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء علت العرضة (12)، ليهدر زميله ديا فرصة مماثلة بعد دقيقتين.

وأنقذ حارس رينس الصربي بردراغ رايكوفيتش مرماه من خطر تسديدة لويس ديوني (18).

وكاد الجزائري رياض بودبوز ان يفتتح التسجيل لسانت إتيان، لكن رايكوفيتش أوقفها في الوقت المناسب (33).

ومنح بوانغا التقدم لفريقه من ضربة رأسية في الدقيقة 71، مستثمرا تمريرة زميله فرانك هونورا.

وبينما كانت المباراة في طريقها نحو النهاية، احتسب الحكم بينوا باستيان ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ ارتكبه يان امفيلا على ديا، فسددها بنفسه بيمناه زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى جيسي مولان (90+4).

ويلعب لاحقا رين الرابع مع ضيفه نيم.

بور-ف ط/ر م

© 2020 AFP