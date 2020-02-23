دورة مرسيليا: تسيتسيباس يحتفظ باللقب

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مرسيليا (أ ف ب)

احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا بلقبه بطلا لدورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3 و6-4 في المباراة النهائية الاحد.

واللقب هو الخامس لتسيتسيباس المصنف سادسا عالميا في مسيرته الاحترافية، في حين فشل الكندي في إحراز باكورة القابه في خامس مباراة نهائية يخوضها.

وللمفارقة، لم يتمكن الكندي البالغ من العمر 19 عاما والمصنف 18 عالميا، من الفوز بأي مجموعة في المباريات النهائية التي خاضها.

ونجح تسيتسيباس في تحقيق الفوز الثاني على أوجيه-ألياسيم في رابع مواجهة مباشرة بينهما، وهو تمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث وإنقاذ ثلاث فرص لكسر الإرسال، ليحسم المجموعة الأولى.

وفي الثانية، تمكن اليوناني من كسر إرسال أوجيه-ألياسيم مرتين، مقابل مرة واحدة للكندي، ليفوز بالمباراة.

وسيشارك تسيتسيباس في دورة دبي التي تنطلق الإثنين، حيث صنف ثانيا خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدر تصنيف اللاعبين المحترفين.

© 2020 AFP